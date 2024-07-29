Житель Новосибирской области был осужден за незаконный лов рыбы во время нереста

Житель Новосибирской области подозревается в незаконном вылове рыбы в период ее нереста. По версии следствия, он незаконно ловил рыбу в акватории Новосибирского водохранилища с 25 апреля по 10 июля, когда этот период считается запретным.
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