В Конгрессе США хотят разобраться с подаренным Катаром Трампу самолетом

Член Палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747−8 стоимостью около 400 миллионов долларов, сообщает портал Axios.
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