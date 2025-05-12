В Конгрессе США хотят разобраться с подаренным Катаром Трампу самолетом

Член Палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747−8 стоимостью около 400 миллионов долларов, сообщает портал Axios.