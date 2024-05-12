"Господа, вы точно политики?": Пронько обратился к фракциям после слов Миронова о "списке Мишустина"

а сэр Пурген у кого что вызывает? а мусьё Валидол ничё не вызывает?

Алатырка

А собственно про кого? Может я что пропустила? У кого из кабинета есть такие прозвища, связанные с коррупционными скандалами?подскажит ,будьте любезны, я просто не в курсе.