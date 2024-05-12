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Царьград

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"Господа, вы точно политики?": Пронько обратился к фракциям после слов Миронова о "списке Мишустина"

"Господа, вы точно политики?": Пронько обратился к фракциям после слов Миронова о "списке Мишустина"

Сергей Миронов сегодня высказался по "списку Мишустина", отметив, что фракция поддержит не всех кандидатов.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а сэр Пурген у кого что вызывает? а мусьё Валидол ничё не вызывает?
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14 час.
Алатырка
А собственно про кого? Может я что пропустила? У кого из кабинета есть такие прозвища, связанные с коррупционными скандалами?подскажит ,будьте любезны, я просто не в курсе.
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14 час.
Александр Свитайло
И начальницу прачечной тоже утвердят???
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13 час.

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