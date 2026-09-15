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Уже наступил глобальный топливный кризис: депрессия американских нефтяных компаний

Уже наступил глобальный топливный кризис: депрессия американских нефтяных компаний

Ранее они предсказывали глобальный топливный кризис, который наступит в связи с продолжительным закрытием Ормузского пролива.

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