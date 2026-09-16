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Владимирские новости

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Владимирская область провела донорскую акцию на станции переливания крови

Владимирская область провела донорскую акцию на станции переливания крови

В акции приняли участие заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС, главный редактор «Владимирских новостей», студенты и другие жители региона.

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