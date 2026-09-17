Успех перестройки в значительной степени опирался на интеллектуальное и культурное влияние советской эмиграции, которая транслировала на родину идеи демократии, свободного рынка и прав человека через независимые издания и радиостанции.
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Простите ха оречатки.
Велите (от велить, повелевать) нужны квалифицироанные работники, дрессированные на мере, которая частный случай природных сОразмерностей. Мера заканчивается выделенным ёобъемом пространства. А природные сОрезонансные тождества простираюся как в плюс, так и в минус бесконесность. Они не зависят от меры и масштаба системы. а это божественный признок непреодолимой силы. Подробнее в "Благологии". Есть в интернете. Юрий.
Корни природной логики в Предустановленной (по Г. Лейбницу) гармонии, с запрещенной содержательной частью ещё в 345 г. до н.э.
Природная логика - логика разума в квадрОлектике ) логика целОго и квадрИлектике (логика неединичности, множества). Они объемлют все известные логики как частный случай.
Правда-матка под корнем кодирует любой цикл в четырёх основных проявлениях будь-то ДНК, времена года, экономика (производство, распределение, обмен, потреьдение) или Периодическая таблица элементов по зарядовости ядро-облочка как нечёт-нечёт, нечёт-чёт, чёт-чёт, чёт-нечёт.
Чтобы думать необходит счёт-счит в образе и образ в счёте-счите. Выше был фрагмент знаний концептуального уровня управления. Под ним находится финансовый, под финансовым - властный, под властным - личный.
Дело не в кругозоре. Можго быть эрудитом и не уметь думать. Вот пример: первая строка в таблице умножения. Многие ли задают вопрос, что это за действие такое, когда умножение меньше сложения. Любой кважрат с единичной стороной опровергает результат в действии 1 х 1 = 1, потому что квадрат даёт счёт в образе и правильный результат: единица во второй степени, а извлечеение корня из такой единицы (правда-матка под корнем) даёт как две единицы с плюсом, так и две единицы с условным минусом не как противоположные, а как противоПОЛОЖЕННЫЕ.
Не все живут в Москве!!