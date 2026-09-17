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Политолог Андрей Перла: Сегодняшняя эмиграция гораздо активнее в разрушительной пропаганде, чем советская

Политолог Андрей Перла: Сегодняшняя эмиграция гораздо активнее в разрушительной пропаганде, чем советская

Успех перестройки в значительной степени опирался на интеллектуальное и культурное влияние советской эмиграции, которая транслировала на родину идеи демократии, свободного рынка и прав человека через независимые издания и радиостанции.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя hbqЮрий Забродоцкий
hbqЮрий Забродоцкий

Велите (от велить, повелевать) нужны квалифицироанные работники, дрессированные на мере, которая частный случай природных сОразмерностей. Мера заканчивается выделенным ёобъемом пространства. А природные сОрезонансные тождества простираюся как в плюс, так и  в минус бесконесность. Они не зависят от меры и масштаба системы. а это божественный признок непреодолимой силы. Подробнее в "Благологии". Есть в интернете. Юрий.

Профиль пользователя hbqЮрий Забродоцкий
hbqЮрий Забродоцкий

Правда-матка под корнем кодирует любой цикл в четырёх основных проявлениях будь-то ДНК, времена года, экономика (производство, распределение, обмен, потреьдение) или Периодическая таблица элементов по зарядовости ядро-облочка как нечёт-нечёт, нечёт-чёт, чёт-чёт, чёт-нечёт.

Профиль пользователя hbqЮрий Забродоцкий
hbqЮрий Забродоцкий

Чтобы думать необходит счёт-счит в образе и образ в счёте-счите. Выше был фрагмент знаний концептуального уровня управления. Под ним находится финансовый, под финансовым - властный, под властным - личный.

Профиль пользователя hbqЮрий Забродоцкий
hbqЮрий Забродоцкий

Дело не в кругозоре.  Можго быть эрудитом и не уметь думать. Вот пример: первая строка в таблице умножения. Многие ли задают вопрос, что это за действие такое, когда умножение меньше сложения. Любой кважрат с единичной стороной опровергает результат в действии 1  х 1 = 1, потому что квадрат даёт счёт в образе и правильный результат: единица во второй степени, а извлечеение корня из такой единицы (правда-матка под корнем) даёт как две единицы с плюсом, так и две единицы с условным минусом  не как противоположные, а как противоПОЛОЖЕННЫЕ.