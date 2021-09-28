Самый тонкий и лёгкий смартфон Xiaomi, с крошечным «подбородком» и интересным дизайном показали вживую после анонса

Xiaomi Civi стал первым смартфоном новой серии китайского производителя. По характеристикам смартфон ничем не выделяется, однако он получил очень тонкий и лёгкий корпус, самую маленькую нижнюю рамку экрана и привлекательный дизайн задней панели.
Xiaomi Civi стал первым смартфоном новой серии китайского производителя. По характеристикам смартфон ничем не выделяется, однако он получил очень тонкий и лёгкий корпус, самую маленькую нижнюю рамку экрана и привлекательный дизайн задней панели.
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