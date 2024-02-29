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Как начнётся война между Россией и НАТО: Политолог назвал главный спусковой крючок

Как начнётся война между Россией и НАТО: Политолог назвал главный спусковой крючок

Царьград Фото: Andrey Arkusha, Андрей А/Globallookpress Мир стоит на грани третьей мировой войны.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Третья Мировая идет с 24 февраля 2022 года. В &quot;украинский конфликт&quot; втянулись все страны НАТО и  не только НАТО, а и сочувствующие и просто торгующие оружием. &quot;Украинский конфликт&quot; расползся на &quot;Израильско- Палестинский&quot; с разрастанием до хуситской, как прокси войны Ирана. А  скоро начнется &quot;американо-китайский&quot; и напоследок  &quot;северо-южный корейский&quot;. Наличие ядерной компоненты для  того, чтобы называть  эту войну Третьей Мировой, вовсе не требуется. И Первая Мировая и Вторая обошлись без нее. И тем не менее были МИРОВЫМИ, названными так от степени ВОВЛЕЧЕННОСТИ В НЕЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ И МНОЖЕСТВА  СТРАН. Сейчас в Третью Мировую будет вовлечен ВЕСЬ МИР. Потому что завершающим акцентом станет не ядерная война, а МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС. Вот чего надо бояться, а не мыслить клипово- событиями Второй Мировой, когда та завершилась ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки. И, типа, значит, в Третьей Мировой ядерное оружие и будет той самой окончательной фишкой. Ведь, якобы, именно с этого момента началась гегемония США. Это же у них тогда был ЭКСКЛЮЗИВ- атомное оружие. Но мы забываем, что теперь атомное оружие есть у многих, а вот  Бреттон-Вудская система так и осталась только у США. А внедрена она была именно в момент окончания Второй мировой, в начале1945 г. И сейчас не ядерное оружие эксклюзивно, а именно та самая Бреттон-Вудская система. И значит, удар будет нанесен  ею. И будет ОБНУЛЕНИЕ всех валют. Так завершится крах однополярного мира.
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2 час.
Валентин Щербаков
И все таки надо нанести предупредительный удар по самой оголтелой русофобской стране, да так, чтобы все остальные подпевалы почувствовали и ощутили наши серьёзные ответные намерения....
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1 час.

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