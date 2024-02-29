Как начнётся война между Россией и НАТО: Политолог назвал главный спусковой крючок

Natalija Osminina

Третья Мировая идет с 24 февраля 2022 года. В "украинский конфликт" втянулись все страны НАТО и не только НАТО, а и сочувствующие и просто торгующие оружием. "Украинский конфликт" расползся на "Израильско- Палестинский" с разрастанием до хуситской, как прокси войны Ирана. А скоро начнется "американо-китайский" и напоследок "северо-южный корейский". Наличие ядерной компоненты для того, чтобы называть эту войну Третьей Мировой, вовсе не требуется. И Первая Мировая и Вторая обошлись без нее. И тем не менее были МИРОВЫМИ, названными так от степени ВОВЛЕЧЕННОСТИ В НЕЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ И МНОЖЕСТВА СТРАН. Сейчас в Третью Мировую будет вовлечен ВЕСЬ МИР. Потому что завершающим акцентом станет не ядерная война, а МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС. Вот чего надо бояться, а не мыслить клипово- событиями Второй Мировой, когда та завершилась ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки. И, типа, значит, в Третьей Мировой ядерное оружие и будет той самой окончательной фишкой. Ведь, якобы, именно с этого момента началась гегемония США. Это же у них тогда был ЭКСКЛЮЗИВ- атомное оружие. Но мы забываем, что теперь атомное оружие есть у многих, а вот Бреттон-Вудская система так и осталась только у США. А внедрена она была именно в момент окончания Второй мировой, в начале1945 г. И сейчас не ядерное оружие эксклюзивно, а именно та самая Бреттон-Вудская система. И значит, удар будет нанесен ею. И будет ОБНУЛЕНИЕ всех валют. Так завершится крах однополярного мира.