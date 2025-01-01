Водитель на "Хендэ" совершил ДТП на улице Советской в Туле

Авария произошла в 6:45 утра 1 января, на улице Советской, в Туле. 37-летний водитель на автомобиле "Хендэ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Чанган", под управлением 50-летнего водителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии