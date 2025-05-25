Юбилейный сезон светомузыкального шоу «Поющие мосты» открылся в Петербурге

В Северной столице стартовал десятый, юбилейный сезон легендарного шоу «Поющие мосты». Торжественное открытие состоялось в 1:10 ночи на разведtнном Дворцовом мосту и стало одним из ключевых событий XX Санкт-Петербургского международного книжного салона, сообщает ТАСС.