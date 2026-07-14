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Таджикистан хочет земли России. Кабанов сказал, что думает: А что по безопасности?

Таджикистан хочет земли России. Кабанов сказал, что думает: А что по безопасности?

Царьград Фото: коллаж Царьграда Таджикистан намерен арендовать земли в Казахстане и России для выращивания масличных культур с целью последующей переработки на своей территории.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Лучшее - с этими таджицкими засранцами дел вообще не иметь.
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1 м.
м
михаил
Не нытьём, так катаньем пытаются влезть и ввезти своих замоташек с выводком.Пусть перенимают опыт у израиля, который в пустыне сады и плантации развил и который нам в своё время редиску поставлял.....И у арабов, как жить в пустыне, ну а если мозгов и желания нет ни ...я, так и им чернозём не поможет....
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1 м.
АТ
Алексей Тарасов
Русские специалисты вы совсем сдурели или продались, если такие вопросы изучаете
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4 н.