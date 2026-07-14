Таджикистан хочет земли России. Кабанов сказал, что думает: А что по безопасности?

м

михаил

Не нытьём, так катаньем пытаются влезть и ввезти своих замоташек с выводком.Пусть перенимают опыт у израиля, который в пустыне сады и плантации развил и который нам в своё время редиску поставлял.....И у арабов, как жить в пустыне, ну а если мозгов и желания нет ни ...я, так и им чернозём не поможет....