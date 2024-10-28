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Стражи порядка задержали грабителя в селе Хор после серии краж в двух магазинах

Стражи порядка задержали грабителя в селе Хор после серии краж в двух магазинах

Росгвардия успешно предотвратила серию ограблений в селе Хор района имени Лазо. Около пяти часов вечера сотрудники вневедомственной охраны получили оперативную информацию о том, что неизвестный мужчина совершил кражу продуктов питания и алкоголя из двух магазинов на улице Кирова.

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