В Театриуме на Серпуховке пройдет премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи»

Премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи» по роману французского писателя второй половины XVIII века Пьера Шодерло де Лакло в постановке Современного Театра Мюзикла состоится 14 и 15 октября на сцене Театриума на Серпуховке.
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