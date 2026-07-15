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Газета «Культура»

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В Театриуме на Серпуховке пройдет премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи»

В Театриуме на Серпуховке пройдет премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи»

Премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи» по роману французского писателя второй половины XVIII века Пьера Шодерло де Лакло в постановке Современного Театра Мюзикла состоится 14 и 15 октября на сцене Театриума на Серпуховке.

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