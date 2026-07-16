Bloomberg: российские миллиардеры в последние месяцы выводят средства из России

Богатейшие люди России в последние месяцы ускорили изменение своих инвестиционных портфелей: они перекладываются в криптовалюты, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, преимущественно в странах Персидского залива, сообщил Bloomberg со ссылкой на шесть состоятельных россиян, другие осведомленные источники и корпоративные документы.
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