Bloomberg: российские миллиардеры в последние месяцы выводят средства из России

Богатейшие люди России в последние месяцы ускорили изменение своих инвестиционных портфелей: они перекладываются в криптовалюты, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, преимущественно в странах Персидского залива, сообщил Bloomberg со ссылкой на шесть состоятельных россиян, другие осведомленные источники и корпоративные документы.