ABC: в Испании полиция обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины

В Испании было найдено тело 13-летнего мальчика из Украины. Об этом информирует газета ABC.Как уточнила Национальная полиция, подросток был найден мертвым после того, как его семья сообщила о его исчезновении в полицейский участок города Бадахос в воскресенье.
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