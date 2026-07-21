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Славянская доктрина

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Что происходит с бензином в России: важное заявление вице-премьера Новака после совещания с нефтяниками

Что происходит с бензином в России: важное заявление вице-премьера Новака после совещания с нефтяниками

Что происходит с бензином в России: важное заявление вице-премьера Новака после совещания с нефтяниками Александр Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с бензином Ситуация с топливом в России улучшается, это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей.

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Комментарии
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Maxim
Национализировать нефтяную отрасль, как в Китае CNPC, да и всё..
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1 м.