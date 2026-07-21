Что происходит с бензином в России: важное заявление вице-премьера Новака после совещания с нефтяниками Александр Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с бензином Ситуация с топливом в России улучшается, это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей.