Пентагон не может подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине

Ведомство ознакомилось с сообщениями в прессе Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сообщил, что ведомство не может подтвердить сообщения СМИ о том, что военнослужащие из КНДР якобы уже задействованы в боевых действиях на Украине.
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