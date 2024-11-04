Пентагон не может подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине

Ведомство ознакомилось с сообщениями в прессе Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сообщил, что ведомство не может подтвердить сообщения СМИ о том, что военнослужащие из КНДР якобы уже задействованы в боевых действиях на Украине.