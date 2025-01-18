Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Как же они боятся Россию! Правильно, твари, бойтесь.Бастрыкин поручил...
  • Иван
    В конце после слов "что Москва ..."  видимо пропущено слово "считает" , включая...В США объявили о ...
  • Н З
    Надо на курсы записаться по экстремальному вождению. Чтобы избежать желания в горячке жать на педаль газа.Девочка 14 лет и ...

Компенсациям за некачественную отделку в новых квартирах установили потолок

Компенсациям за некачественную отделку в новых квартирах установили потолок

Взаимоотношения дольщиков и застройщиков теперь будут регулироваться по-новому. С 1 января 2025 года срок гарантии на отделку жилья сокращен втрое – до одного года, а сумма компенсации за недостатки в ней ограничена 3% от стоимости квартиры по договору.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх