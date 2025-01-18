Компенсациям за некачественную отделку в новых квартирах установили потолок

Взаимоотношения дольщиков и застройщиков теперь будут регулироваться по-новому. С 1 января 2025 года срок гарантии на отделку жилья сокращен втрое – до одного года, а сумма компенсации за недостатки в ней ограничена 3% от стоимости квартиры по договору.
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