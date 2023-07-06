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Радикальный сдвиг Киева: Зеленский готовится к переговорам с Москвой

Радикальный сдвиг Киева: Зеленский готовится к переговорам с Москвой

Наблюдая за своевременными процессами на международной арене, можно легко прийти к выводу: искусство дипломатии в 2023 году свелось к тому, кто громче всех прокричит и кто обиднее всех пригвоздит «партнера» к позорному столбу.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ответ России Зеленскому, скорее всего, очень прост: &quot;Пшол НАХН!!!&quot;
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16 час.
Валерий Вадимов
не скажите....а лобызание во главе с мединским....тёрся там жидёнок абрамкин....опять пойдут на переговоры..и снова поплачут,что нас наебали..воистину то ли дураки во власти у нас,то ли слишком хитрожопые..что сами себя наёбывают
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15 час.
ИК
Иосиф Калинин
Я в этом не уверен, хотя поддерживаю именно такой ответ. Но, к сожалению, ответ будем давать не Вы, и не я......
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1 час.

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