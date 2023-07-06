Радикальный сдвиг Киева: Зеленский готовится к переговорам с Москвой

Валерий Вадимов

не скажите....а лобызание во главе с мединским....тёрся там жидёнок абрамкин....опять пойдут на переговоры..и снова поплачут,что нас наебали..воистину то ли дураки во власти у нас,то ли слишком хитрожопые..что сами себя наёбывают