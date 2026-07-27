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Иран накажет «киевского паразита» за атаку в Каспийском море

Иран накажет «киевского паразита» за атаку в Каспийском море

Позавчера террорист Зеленский объявил, что Украина добилась "очень убедительных результатов дальних ударов в акватории Каспийского моря, направленных на суда, используемые для перевозки военных грузов с участием Ирана".

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Комментарии
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Андрей Панин
А мы чего ждем? Пока петух в попу клюнет? Идиотизм
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1 м.
Владимир Никитин
ПЕТУХ УЖЕ ВСЮ ПОПКУ ИСКЛЮВАЛ, А МЫ ВСЕ ЖДЕМ.
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1 м.
Maxim
Бескид - вполне двух БР хватит: с обоих - концов ..
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1 м.