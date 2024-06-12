В Клепиковском районе водитель погиб в аварии с животным

Авария произошло в ночное время при плохой видимости — в 22:08. На 228-м километре автодороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» 52-летний водитель Lada Granta врезался в крупное животное и вылетел в кювет.
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