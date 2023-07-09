Как-то они не выглядят счастливыми.Вчера был занят, поэтому весь накал трагедии пропустил.Дайте угадаю: военкурятник порвался, утираясь красными линиями, рассказывая, как их оплевали (а что с ними ещё можно делать, с дегенератами?) и какой это позор.
Петухи и курятник
Комментарии
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Галина Чужая
Нам не за Эрдогана стыдно - нам обидно, что ВВП опять попался на своей вере в честность Президента чужой страны.. после того как Меркель его обманывала.
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10 час.
Р
Роман
А что мешает ССО при поддержке ВКС РФ их замочить показательнно в полевых лагерерях ВСУ с приветом зеле и позорному эрдагашке???Надеюсь,что так и будет!!!И еще обьявить награлу за местоположение этих бандерлогов!!!
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6 час.
ИА
Ирина Александровна
Самый лучший выход.
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2 час.
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