Как накачать идеальные плечи

Сильные, рельефные плечи — вот то, о чем мечтает практически каждый завсегдатай фитнес-клуба. Грамотное развитие верхнего плечевого пояса формирует тот самый идеальный силуэт мужской фигуры, добиться которого можно лишь правильно выстроенными тренировками.
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