Как накачать идеальные плечи

Сильные, рельефные плечи — вот то, о чем мечтает практически каждый завсегдатай фитнес-клуба. Грамотное развитие верхнего плечевого пояса формирует тот самый идеальный силуэт мужской фигуры, добиться которого можно лишь правильно выстроенными тренировками.