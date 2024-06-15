В России стартовали продажи большого японского кроссовера известного бренда

На российском рынке стартовали продажи самого большого кроссовера Lexus – TX. Эта модель, длиной 5,16 метра, претендует на звание флагмана бренда, предлагая три ряда сидений, премиальное оснащение и внушительную мощность.
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