Почему коррупция в Украине стала несущей конструкцией государства? Кто на самом деле создал НАБУ и САП и зачем? Почему Запад не снимает Зеленского, несмотря на провалы? И когда Европа начнёт депортировать украинских мужчин? Меня часто спрашивают, почему я называю коррупцию в Украине не преступлением, а несущей конструкцией режима.