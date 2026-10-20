Почему коррупция в Украине стала несущей конструкцией государства? Кто на самом деле создал НАБУ и САП и зачем? Почему Запад не снимает Зеленского, несмотря на провалы? И когда Европа начнёт депортировать украинских мужчин? Меня часто спрашивают, почему я называю коррупцию в Украине не преступлением, а несущей конструкцией режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владимир Корнилов...
- Диана Панченко: О...
- Ростислав Ищенко:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым