Борис Джонсон задумался об уходе из политики, пишет Лента.ру. Заявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.
Борис Джонсон задумался об уходе из политики, пишет Лента.ру. Заявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.
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