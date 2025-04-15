В Саратовской области сотрудники полиции и общественники продолжают проводить рейды в рамках профилактического мероприятия «Внимание, юный водитель»

Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции капитан полиции Ольга Кудашова и инспектор отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Балашовский» Саратовской области лейтенант полиции Ульяна Чернова, совместно с экспертом Общественного совета при межмуниципальном отделе полиции Юлией Пакусиной в рамках профилактического мероприятия «Внимание, юный водитель» провели рейд в центральной части города Балашова.