Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, говорит о том, что американская демократия является "сказкой" для стран третьего мира.
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