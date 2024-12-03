Уникальный ГАЗ-3105 представили на выставке в Останкинском

На выставке Музея транспорта Москвы «Ты выглядишь на все 100!» на ВДНХ посетители смогут увидеть новый экспонат – уникальный автомобиль ГАЗ-3105 из коллекции Политехнического музея: эта машина стала одной из самых необычных «Волг» и ярким экспериментом в истории отечественного автопрома конца XX века.
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