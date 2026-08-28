16 комнат в доме для троих: Успенская рассказала о жизни с дочерью и ее избранником

Будущий зять переехал в особняк исполнительницы. Любовь Успенская Социальные сетиЛюбовь Успенская на большом летнем концерте в Москве рассказала, как живет под одной крышей с дочерью Татьяной Плаксиной и ее 22-летним возлюбленным Артемом Москвиным.
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