16 комнат в доме для троих: Успенская рассказала о жизни с дочерью и ее избранником

Будущий зять переехал в особняк исполнительницы. Любовь Успенская Социальные сетиЛюбовь Успенская на большом летнем концерте в Москве рассказала, как живет под одной крышей с дочерью Татьяной Плаксиной и ее 22-летним возлюбленным Артемом Москвиным.