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«Известия»: В РФ красная икра может подорожать на 10% к Новому году

«Известия»: В РФ красная икра может подорожать на 10% к Новому году

Председатель Рыбного союза Александр Панин в интервью «Известиям» рассказал, что к октябрю 2024 года цены на красную икру в РФ выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и к Новому году возможен дополнительный рост на 10%.

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Константин Самарин
&quot;Пять лет мак не родил, а голода не было.&quot;
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