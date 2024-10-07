«Известия»: В РФ красная икра может подорожать на 10% к Новому году

Председатель Рыбного союза Александр Панин в интервью «Известиям» рассказал, что к октябрю 2024 года цены на красную икру в РФ выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и к Новому году возможен дополнительный рост на 10%.