Самозапрет на кредиты, ограничения для иноагентов, ИЖС с использованием маткапитала. Что изменится в жизни россиян с марта 2025 года

В марте 2025 года начнут действовать положения более чем 400 федеральных актов. Основные изменения в законодательстве касаются социальной сферы, ЖКХ, банковской деятельности и кредитования граждан, сферы недвижимости, трудовых отношений и других.
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