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Воронежские новости

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Воронежцы вновь проводят выходной день в очередях на заправках

Воронежцы вновь проводят выходной день в очередях на заправках

Воскресное утро в Воронеже вновь разделило автомобилистов на два лагеря: тех, кто готов переплачивать ради экономии времени, и тех, кто предпочитает простоять в очереди часы, но заправиться по приемлемой цене.

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