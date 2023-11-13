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Не могу молчать: харьковская инфраструктура не выдержит зимы

Не могу молчать: харьковская инфраструктура не выдержит зимы

На этом снимке оккупированный фашистами Харьков зимойРаботаю в мэрии и хорошо знаю, о чём говорю. Наш любимый город критически не готов к зиме.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Из этого следует, что Россия не будет брать  Харьков (как и другие крупные города). При разрушенной инфрастрктуре они станут неподъемной гирей на ногах России.  Нет никакого смысла тратить на них снаряды и главное жизни  российских солдат (которые  еще должны иметь опыт работы в городских застройках, как ЧВК Вагнер, чтобы массово не погибать). Принуждать к сдаче кольцом окружения тоже нет никакого смысла, поскольку это кольцо снимет с фронта тысячи солдат. А  что дальше после капитуляции?-ремонт, отстройка разрушенного, восстановление промышленности, чтобы были рабочие меств,  кормежка, пенсии, зарплаты. И это оценит  максимум 30%  харьковчан - те, кто имеет пророссийские взгяды (как оценивают такой процент сами адекватные харьковчане). Остальные  будут ненавидеть  еще сильнее. Этой зимой жители многих крупных городов будут вынуждены их покинуть. Украина должна превратиться в Дикое поле, &quot;серую зону&quot; между Европой и Россией.
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18 час.
АР
Анна Романова
Девочки, покупаем коромысла и идем к колодцу. Тёплой вам зимы
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16 час.
Natalija Osminina
Метеорологи говорят, что это последний теплый год, планета входит в очередной Малый ледниковый период. Посмотрим.
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16 час.

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