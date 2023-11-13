Не могу молчать: харьковская инфраструктура не выдержит зимы

Natalija Osminina

Из этого следует, что Россия не будет брать Харьков (как и другие крупные города). При разрушенной инфрастрктуре они станут неподъемной гирей на ногах России. Нет никакого смысла тратить на них снаряды и главное жизни российских солдат (которые еще должны иметь опыт работы в городских застройках, как ЧВК Вагнер, чтобы массово не погибать). Принуждать к сдаче кольцом окружения тоже нет никакого смысла, поскольку это кольцо снимет с фронта тысячи солдат. А что дальше после капитуляции?-ремонт, отстройка разрушенного, восстановление промышленности, чтобы были рабочие меств, кормежка, пенсии, зарплаты. И это оценит максимум 30% харьковчан - те, кто имеет пророссийские взгяды (как оценивают такой процент сами адекватные харьковчане). Остальные будут ненавидеть еще сильнее. Этой зимой жители многих крупных городов будут вынуждены их покинуть. Украина должна превратиться в Дикое поле, "серую зону" между Европой и Россией.