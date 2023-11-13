Шеремет назвал «корейский сценарий» по Украине ловушкой

«Корейский сценарий» завершения конфликта на Украине, подразумевающий его заморозку, — это ловушка. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
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