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Парламентская газета

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Шеремет назвал «корейский сценарий» по Украине ловушкой

Шеремет назвал «корейский сценарий» по Украине ловушкой

«Корейский сценарий» завершения конфликта на Украине, подразумевающий его заморозку, — это ловушка. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

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