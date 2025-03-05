Лукашенко назвал несправедливым исход выборов президента США в 2020 году

Победа Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году была несправедливой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью, опубликованном 4 марта американским блогером Марио Науфала в соцсети Х.
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