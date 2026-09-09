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Дочь миллиардера Диана Манасир встретила день рождения в Шанхае

Дочь миллиардера Диана Манасир встретила день рождения в Шанхае

Дочь миллиардера Зияда Манасир Диана встретила день рождения в Шанхае. Девушке исполнилось 27 лет, и по этому поводу она опубликовала пост, в котором поблагодарила своих подруг: медиаменеджера Кристину Потупчик, бренд-директора журнала "Москвичка" Алёну Бедрову и дочь девелопера Александра Чигиринского Марию за то, что те прилетели её поздравить.

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