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«Скажи это мне в лицо»: разбушевавшаяся Камала Харрис вызвала Трампа на дебаты

«Скажи это мне в лицо»: разбушевавшаяся Камала Харрис вызвала Трампа на дебаты

Это произошло во время митинга в Атланте. На митинге в Атланте вице-президент США Камала Харрис призвала своего оппонента в президентской гонке, республиканца Дональда Трампа «сказать это ей в лицо» и вызвала его на дебаты.

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