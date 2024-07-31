«Скажи это мне в лицо»: разбушевавшаяся Камала Харрис вызвала Трампа на дебаты

Это произошло во время митинга в Атланте. На митинге в Атланте вице-президент США Камала Харрис призвала своего оппонента в президентской гонке, республиканца Дональда Трампа «сказать это ей в лицо» и вызвала его на дебаты.
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