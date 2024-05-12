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Бригады МТО восстановили 150 км автодорог и построили еще 20 км новых в ЛНР

Бригады МТО восстановили 150 км автодорог и построили еще 20 км новых в ЛНР

Скриншот видео Военные дорожно-комендантских подразделений бригад МТО группировки войск "Запад" за время спецоперации РФ восстановили свыше 150 километров автодорог и построили примерно 20 километров новых автодорог в ЛНР для обеспечения передвижения автотранспорта жителей республики.

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