Путин провел на полях саммита БРИКС переговоры с премьером Малайзии

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом продолжила серию двусторонних переговоров российского лидера на полях БРИКС.
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