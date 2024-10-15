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В Свердловской области двое детей провалились под лёд

Днём 14 октября 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о трагедии, в результате которой погибли 9-летние мальчик и девочка, провалившиеся под лёд на Пушкинском болоте, неподалёку от улицы Цыганково в посёлке Новоасбест Горноуральского городского округа, говорится в сообщении СУ СК РФ по Свердловской области.

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