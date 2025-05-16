Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Новости СВО: коварные мины-пряники от ВСУ, уничтоженный мост в Курской области, провал переговоров

Новости СВО: коварные мины-пряники от ВСУ, уничтоженный мост в Курской области, провал переговоров

БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня на утро 17 мая 2025 года Коварные мины-пряникиСапер с позывным Фет поделился информацией об опасных минах, используемых ВСУ, среди которых выделяются два наиболее распространённых типа.

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