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Пригожина похоронили рядом с его отцом

Пригожина похоронили рядом с его отцом

. . . Кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Несколько часов назад там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер".

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Светлая память герою России! Помним и скорбим вместе с родными и друзьями…. Земля пухом…
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2 час.
Людмила Лиханова
Ну а почему там была жена (вдова?) двойника Пригожина с очень печальным лицом и не было ее мужа?.Но...как Герой России он должен был похоронен со всеми полагающимися почестями. И это уже очень странно и несправедливо тем более, что все обвинения сняты и награды его не лишали. Так кого похоронили?
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Жаль мужиков,были настоящими людьми.
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1 час.

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