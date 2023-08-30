Пригожина похоронили рядом с его отцом

Людмила Лиханова

Ну а почему там была жена (вдова?) двойника Пригожина с очень печальным лицом и не было ее мужа?.Но...как Герой России он должен был похоронен со всеми полагающимися почестями. И это уже очень странно и несправедливо тем более, что все обвинения сняты и награды его не лишали. Так кого похоронили?