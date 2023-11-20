В Салехарде состоялось общее собрание ЯНРО Российского общества «Знание». Участники встречи провели внутренние перевыборы, определили делегатов IV Съезда Общероссийской просветительской организации и создали Наблюдательный совет.
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