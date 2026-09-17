Всего 1,7 пикосекунды: в Китае разработали перспективный механизм для сверхбыстрой памяти

Ученые дали атомным слоям «руль» Китайские исследователи впервые разработали способ точно управлять направлением движения атомных слоев в двумерных скользящих сегнетоэлектриках.
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