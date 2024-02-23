Forbes рассказал о потере ВСУ редкой инженерной бронемашины M1150 на базе Abrams

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой лишились редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher, созданной на базе танка Abrams, которую Киев получил от США в рамках «тайной поставки» аналогичной техники в количестве шести экземпляров.
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