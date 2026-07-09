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Билеты на четвертьфиналы ЧМ резко подешевели после вылета США

Билеты на четвертьфиналы ЧМ резко подешевели после вылета США

Больше всего подешевели билеты на матч Испании против Бельгии: цена снизилась на 62%.фото: fifa.comЦены на билеты на оставшиеся матчи чемпионата мира сильно подешевели после вылета с турнира сборных США и Португалии.

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