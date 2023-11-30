Ученая Рожкова раскрыла причины преждевременного старения

Внутренние причины старения кожи вызваны возрастной перестройкой гормонов, заявила доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Юлия Рожкова.
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