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Ученая Рожкова раскрыла причины преждевременного старения

Ученая Рожкова раскрыла причины преждевременного старения

Внутренние причины старения кожи вызваны возрастной перестройкой гормонов, заявила доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Юлия Рожкова.

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