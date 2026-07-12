"Не ругайся!" не работает. Психолог рассказал, как правильно реагировать на мат ребенка

Причины использования нецензурных слов у детей разные: от простого любопытства у малышей до попытки отстоять границы у подростков Ругать ребенка за использование ненормативной лексики не только бесполезно, но и может быть вредно.
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