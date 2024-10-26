4 причины стоимости Биткоин ниже $70 тыс

Несмотря на недавний рост цены Биткоина, достижение отметки в $70,000 будет зависеть от четырех ключевых факторов: Снижение процентных ставок: Более низкие процентные ставки могут стимулировать инвестиции в рискованные активы, такие как криптовалюты.